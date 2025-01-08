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Происшествия

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погиб один человек

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Улица Марии Пынто в Себеже. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Так, 7 января жилой дом горел в деревне Псковки Бежаницкого муниципального округа. Огонь повредил дом изнутри и кровлю. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода отопительного котла.

Ещё один пожар случился на улице Марии Пынто в Себеже. В жилом доме выгорела комната, дом закопчен по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшей 51-летнюю женщину. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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