Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погиб один человек

12:40, 08 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 7 января жилой дом горел в деревне Псковки Бежаницкого муниципального округа. Огонь повредил дом изнутри и кровлю. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода отопительного котла.

Ещё один пожар случился на улице Марии Пынто в Себеже. В жилом доме выгорела комната, дом закопчен по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшей 51-летнюю женщину. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.