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Общество

О детском телефоне доверия напоминают псковичам

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в России работает единый детский телефон доверия – 8-800-200-01-22, напоминают жителям Псковской области в региональном УМВД России.

При звонке на этот номер в любом населённом пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которую оказывают квалифицированные специалисты.

Кроме того, с декабря 2024 года на всероссийский детский телефон доверия теперь можно позвонить по короткому номеру 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.

«Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребёнка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога», – подчеркнули в полиции.

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