О правилах безопасного зимнего досуга напомнили псковичам
Следственный комитет по Псковской области напоминает о правилах безопасного зимнего досуга. Информация размещена в телеграм-канале СУ СК России по Псковской области.
В холодное время года не только дети, но и взрослые любят кататься на санках, тюбингах, лыжах и коньках. Но даже, на первый взгляд, безобидные развлечения могут привести к серьёзным травмам.
Например, катание на тюбингах (или «ватрушках») может быть опасным, если не соблюдать меры предосторожности. Поверхность горок может быть неровной, а вокруг могут быть препятствия, которые могут привести к травмам.
Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать следующие правила:
- Нельзя буксировать тюбинги с помощью транспортных средств;
- Нельзя кататься рядом с дорогами, железнодорожными путями и водоёмами. Поверхность может быть скользкой и неоднородной;
- Скорость тюбинга выше, чем у санок и снегокатов. Он может разгоняться до высокой скорости и становиться неуправляемым. Его сложно остановить;
- Нельзя кататься с горок с трамплинами. Тюбинг может сильно подпрыгивать и причинять травмы позвоночнику при приземлении;
- Тюбинг может крутиться вокруг своей оси, что делает его ещё более неуправляемым;
- Нельзя прыгать на тюбинг, стоять или лежать на нём во время спуска.
Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать правила безопасности при лыжном спуске и кататься только на специально оборудованных трассах. Кататься стоить только на специально оборудованных горках и в отведённых для этого местах, отметили в СУ СК России по Псковской области. «Будьте внимательны и осторожны! Пусть ваш отдых будет безопасным!» – добавили в комитете.
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