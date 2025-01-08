Возгорание произошло в жилом доме в деревне Красное Солнце Бежаницкого округа

23:17, 08 января 2025, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме по улице Философовой в деревне Красное Солнце Бежаницкого муниципального округа сегодня, 8 января. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Для тушения пожара привлекались две единицы техники, пять огнеборцев.

Кроме того, возгорание хозяйственной постройки произошло в СНТ Вскувица Великолукского района. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, задействованы восемь человек.

Ранее сообщалось, что пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Псковской области.