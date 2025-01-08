Возгорание произошло в жилом доме в деревне Красное Солнце Бежаницкого округа
Возгорание произошло в жилом доме по улице Философовой в деревне Красное Солнце Бежаницкого муниципального округа сегодня, 8 января. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Для тушения пожара привлекались две единицы техники, пять огнеборцев.
Кроме того, возгорание хозяйственной постройки произошло в СНТ Вскувица Великолукского района. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, задействованы восемь человек.
Ранее сообщалось, что пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Псковской области.
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