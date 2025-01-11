Водогрейный котёл установили в школе Локнянского округа
Водогрейный котёл установили и подключили в Подберезинской школе в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём телеграм-канале.
«Непростой задачей было установить котёл на своё место, это пришлось делать вручную. Спасибо всем, кто откликнулся и помог выполнить такую задачу», – отметил глава округа.
В этом году в округе также установят новый разборный водогрейный котел в Башовской школе – он уже приобретен. Школы будут обеспечены качественным отоплением, заверил Иван Белугин.
Напомним, что две школы отремонтируют в Локнянском муниципальном округе. Локнянскую школу ждёт ремонт в 2026 году. Сумма федеральных средств составила 119 миллионов рублей. А в 2027 году в муниципалитете отремонтируют Башовскую школу.
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