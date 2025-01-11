Водогрейный котёл установили в школе Локнянского округа

11:12, 09 января 2025, ПАИ

Водогрейный котёл установили и подключили в Подберезинской школе в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём телеграм-канале.

«Непростой задачей было установить котёл на своё место, это пришлось делать вручную. Спасибо всем, кто откликнулся и помог выполнить такую задачу», – отметил глава округа.

В этом году в округе также установят новый разборный водогрейный котел в Башовской школе – он уже приобретен. Школы будут обеспечены качественным отоплением, заверил Иван Белугин.

Напомним, что две школы отремонтируют в Локнянском муниципальном округе. Локнянскую школу ждёт ремонт в 2026 году. Сумма федеральных средств составила 119 миллионов рублей. А в 2027 году в муниципалитете отремонтируют Башовскую школу.