Камиль Ижболдин – о выставке трофейной техники: Она наглядно показывает, что технику стран НАТО можно победить
О значимости выставки трофейной техники, захваченной в ходе спецоперации, рассказал заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Псковской области Камиль Ижболдин в беседе с корреспондентом ПАИ.
На выставке представлены именно те образцы вооружения и техники стран НАТО, которые на боевых позициях захватили бойцы группировки войск «Север», отметил он.
«Значимость выставки – показать жителям нашей необъятной страны, что всю технику, которая находится на передовой за страны НАТО, за ВСУ, можно победить. Дети, молодёжь видят это и понимают, что наше русское оружие – это несокрушимая мощь», – подчеркнул Камиль Ижболдин.
Отметим, выставка находится около областного центра семьи на улице Карла Маркса в Пскове. Под открытым небом представили 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО. Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный. Фоторепортаж доступен по ссылке.
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