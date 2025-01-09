Камиль Ижболдин – о выставке трофейной техники: Она наглядно показывает, что технику стран НАТО можно победить

12:52, 09 января 2025, ПАИ

О значимости выставки трофейной техники, захваченной в ходе спецоперации, рассказал заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Псковской области Камиль Ижболдин в беседе с корреспондентом ПАИ.

На выставке представлены именно те образцы вооружения и техники стран НАТО, которые на боевых позициях захватили бойцы группировки войск «Север», отметил он.

«Значимость выставки – показать жителям нашей необъятной страны, что всю технику, которая находится на передовой за страны НАТО, за ВСУ, можно победить. Дети, молодёжь видят это и понимают, что наше русское оружие – это несокрушимая мощь», – подчеркнул Камиль Ижболдин.

Отметим, выставка находится около областного центра семьи на улице Карла Маркса в Пскове. Под открытым небом представили 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО. Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный. Фоторепортаж доступен по ссылке.