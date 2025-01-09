Псковские барсики стали трендом 2024 года, заявил Борис Елкин

15:27, 09 января 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале охарактеризовал псковских барсиков как туристический тренд 2024 года.

«Их стало на четыре больше, и они признаны одним из лучших культурных брендов России. В мае начал работу чат-бот с квестом по барсикам. За семь месяцев его прошли более 4 тысяч человек и оставили около 400 восторженных отзывов», - отметил глава города.

Он также добавил, что благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в историческом центре Пскова создана архитектурная подсветка шести зданий: Некрасова, 9, 14, 22 и 26, Советская, 44 и площадь Победы, 1. В их числе три объекта культурного наследия. Установлено 48 знаков туристской навигации. Теперь их 111, и они направляют гостей города к 47 объектам показа и туристской инфраструктуры.

В Пскове также появились новые туристические локации. Это пешеходный мост через реку Пскову, фонтан в сквере на Четырёх углах и парк аттракционов «Волшебная гора».

«Заметными событиями в области международных связей стали Форум дружбы и подписание соглашения о сотрудничестве с китайским городом Хуанганом, перекрёстные фотовыставки, посвящённые Пскову и Мяньяну, запуск образовательного проекта с участием школ Пскова и Цзинина, а также культурные, молодёжные, спортивные и торговые обмены с белорусскими городами Витебск и Минск. У Пскова появился новый партнёр и в России. Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве. Наш город также удостоен звания «Лидер народной дипломатии», - перечислил Борис Елкин в своём посте.

Ранее ПАИ писало о том, как родилась идея создания мультфильма о псковских барсиках.