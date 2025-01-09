Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские барсики стали трендом 2024 года, заявил Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале охарактеризовал псковских барсиков как туристический тренд 2024 года.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Их стало на четыре больше, и они признаны одним из лучших культурных брендов России. В мае начал работу чат-бот с квестом по барсикам. За семь месяцев его прошли более 4 тысяч человек и оставили около 400 восторженных отзывов», - отметил глава города.

Он также добавил, что благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в историческом центре Пскова создана архитектурная подсветка шести зданий: Некрасова, 9, 14, 22 и 26, Советская, 44 и площадь Победы, 1. В их числе три объекта культурного наследия. Установлено 48 знаков туристской навигации. Теперь их 111, и они направляют гостей города к 47 объектам показа и туристской инфраструктуры.

В Пскове также появились новые туристические локации. Это пешеходный мост через реку Пскову, фонтан в сквере на Четырёх углах и парк аттракционов «Волшебная гора».

«Заметными событиями в области международных связей стали Форум дружбы и подписание соглашения о сотрудничестве с китайским городом Хуанганом, перекрёстные фотовыставки, посвящённые Пскову и Мяньяну, запуск образовательного проекта с участием школ Пскова и Цзинина, а также культурные, молодёжные, спортивные и торговые обмены с белорусскими городами Витебск и Минск. У Пскова появился новый партнёр и в России. Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве. Наш город также удостоен звания «Лидер народной дипломатии», - перечислил Борис Елкин в своём посте.

Ранее ПАИ писало о том, как родилась идея создания мультфильма о псковских барсиках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Кому проиндексируют пенсии в феврале, рассказали россиянам
09 января 2025

Александр Павлов: Псков – самый танцующий город в стране
09 января 2025

Псковичей информируют об изменениях сроков формирования квитанций за газ
09 января 2025

Танцами в Пскове занимаются целыми семьями – эксперт
09 января 2025

Почти на 10% вырос турпоток в России за новогодние праздники
09 января 2025

Как изменился расчёт пенсионных баллов в 2025 году, рассказали в Госдуме
09 января 2025

Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля
09 января 2025

Псковские барсики стали трендом 2024 года, заявил Борис Елкин

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...