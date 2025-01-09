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Общество

Приём заявок на конкурс проектов ТОС стартует в Псковской области 24 января

Приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), стартует 24 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в конкурсе могут принимать ТОС, расположенные на межселенной территории, а также в городских округах, муниципальных округах и поселениях Псковской области. Для реализации проектов – победителей конкурса муниципальные образования получат субсидии из регионального бюджета. Максимальная сумма гранта составит 500 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе представителям ТОС необходимо предоставить в местную администрацию муниципального образования заявление о намерении участвовать в конкурсе, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт проекта и другие связанные с проектом документы.

Проектно-сметную документацию для проектов, на реализацию которых предусмотрена субсидия в размере от 401 до 500 тысяч рублей, организатору конкурса предоставит местная администрация.

Формы необходимых документов и информация о конкурсе проектов доступны на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области здесь.

Приём документов представителей ТОС местные администрации муниципальных образований будут проводить с 24 января по 14 февраля. Заявки на участие местных администраций в конкурсе организатор будет принимать до 12 марта.

Комиссия определит победителей конкурса проектов не позднее 30 апреля. Результаты опубликуют на официальном сайте правительства Псковской области. Организатором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обратиться в отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями по телефонам 29-98-01, 29-97-99.

Напомним, что совокупный бюджет конкурсов ТОС в Псковской области в 2025 году составит 250 миллионов рублей.

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