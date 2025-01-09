Псковская ёлка вышла в финал всероссийского конкурса Минстроя РФ «Ёлки России – 2024»

20:37, 09 января 2025, ПАИ

Псковская ёлка участвует во всероссийском конкурсе Минстроя РФ «Ёлки России – 2024». Поучаствовать в голосовании призвал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Проголосовать можно в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/wall-224717408_130141) до 19:00 11 января.

В финал вышли 58 регионов, в том числе Псковская область. Субъекты, чьи заявки займут первые десять мест, получат ценные призы. Итоги конкурса подведут 13 января.

Ранее сообщалось, что уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове.