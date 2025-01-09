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Общество

С призывом о помощи к жителям Псковской области обратилась руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества

Ведётся сбор гуманитарной помощи для мирного населения, военных и госпиталей для последующей отправки в Курскую область. С призывом о помощи к жителям Псковской области обратилась руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.

«Сегодня я обращаюсь к вам с важным и искренним призывом. В Курской области как никогда остро стоит потребность в гуманитарной помощи для мирного населения, военных и госпиталей. Мы с вами провели праздничные дни в своих домах, а наши ребята военные – на передовой, мирные люди приграничья – под обстрелам и в пунктах временного размещения. Прошу вас не оставаться в стороне: любая помощь будет крайне важной и своевременной», – говорится в сообщении.

По её словам, необходимы маскировочные сети, баннеры, окопные свечи, строительные материалы, текстиль, а также детские и взрослые памперсы, пелёнки, продукты питания и средства гигиены. Особое внимание уделяют нуждам детей до трёх лет в ванночках, средствах гигиены, детском питании.

Всё необходимое можно принести в региональный штаб «Мы вместе» по адресу улица Конная, 2 в Пскове (Ресурсный центр добровольчества).

Ранее сообщалось, что акция сбора живых новогодних елей для переработки «Ёлки-палки» пройдёт в Пскове с 13 по 30 января.

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