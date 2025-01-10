65% псковичей поддержали запрет продажи вейпов

11:23, 10 января 2025, ПАИ

65 % опрошенных псковичей поддержали запрет продажи вейпов, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Женщины выступают за такой запрет чаще мужчин: 70 % и 59 % соответственно. 76 % псковичей от 35 до 44 лет полностью поддерживают инициативу, а среди людей младше 35 лет таких только 58 %.

71 % некурящих респондентов рассказали, что согласны с идеей полностью запретить продажу вейпов, с ними солидарны и 64 % курящих горожан. Реже всего это нововведение поддерживают курильщики электронных сигарет – таких всего лишь 14 %.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил в комитет по охране здоровья законопроект, согласно которому на продажу вейпов и жидкостей для них будет наложен полный запрет.