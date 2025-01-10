Митрополит Матфей – о выставке в Печорах: Через прикосновение к творчеству выдающихся мастеров посетители смогут услышать о Христе
На выставке Государственного Русского музея в Печорах «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века» через прикосновение к творчеству посетители смогут услышать о Христе, отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщает телеканал «Первый Псковский».
«Гости обители, которые, может быть, ещё не воцерковлены, которые ещё, может быть, не вступили полноценно в жизнь церкви, смогут через прикосновение к творчеству наших выдающихся мастеров услышать о Христе, о Евангелии и о Священном Писании», – сказал митрополит.
Напомним, что выставка открылась в Печорах 7 января. Она продлится до 21 сентября 2025 года, а галерея будет открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Всего на ней представлено свыше 40 работ русских художников. Посетители могут посмотреть на эскизы росписей и мозаик московского храма Христа Спасителя Владимира Маковского, Василия Сурикова и Генриха Семирадского.
Митрополит Матфей – о выставке в Печорах: Через прикосновение к творчеству выдающихся мастеров посетители смогут услышать о Христе
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