Ещё одно детское желание исполнил глава Пскова

11:56, 10 января 2025, ПАИ

Ещё одно детское желание исполнил глава Пскова Борис Елкин благодаря «Ёлке желаний». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Даня получил велосипед, о котором мечтал. Желаю ему крепкого здоровья, успехов в учёбе и верных друзей», – написал глава Пскова.

«Осталось реализовать третье желание – поездку Дианы в Москвариум, которую мы запланировали на весну, – уточнил Борис Елкин. – Уже не первый год принимаю участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и каждый раз с большим удовольствием исполняю детские мечты. Я надеюсь, что это помогает детям почувствовать себя счастливыми и любимыми».

Ранее свой велосипед от главы Пскова получил Владислав.