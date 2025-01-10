Важность выставки Русского музея в Печорах объяснила Ольга Тимофеева

13:15, 10 января 2025, ПАИ

В чём важность выставки Государственного Русского музея в Печорах «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века», рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, передаёт телеканал «Первый Псковский».

«Важность состоит во взаимодействии Русского музея и нашего Псковского музея. Я думаю, обязательно добавятся и другие музеи федерального уровня, а наши гости и жители смогут прикоснуться к шедеврам художественного искусства», – отметила заместитель губернатора.

Напомним, что выставка открылась в Печорах 7 января. Она продлится до 21 сентября, а галерея будет открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Всего на ней представлено свыше 40 работ русских художников. Посетители могут посмотреть на эскизы росписей и мозаик московского храма Христа Спасителя Владимира Маковского, Василия Сурикова и Генриха Семирадского.