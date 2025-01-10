Современная детская площадка появилась на Запсковье
Инвестор, реализующий проект по строительству гостиницы в Пскове, дополнительно обустроил инфраструктуру города в рамках заключенного инвестиционного соглашения с правительством Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
В сотрудничестве с администрацией Пскова разработано техзадание, на основе которого инвестор построил современную детскую площадку на пересечении улиц Труда и Первомайской.
На площадке представлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные и для детей с ограниченными возможностями.
Проект по строительству гостиницы находится на сопровождении регионального Фонда инвестразвития.
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