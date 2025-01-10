Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Современная детская площадка появилась на Запсковье

Инвестор, реализующий проект по строительству гостиницы в Пскове, дополнительно обустроил инфраструктуру города в рамках заключенного инвестиционного соглашения с правительством Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

В сотрудничестве с администрацией Пскова разработано техзадание, на основе которого инвестор построил современную детскую площадку на пересечении улиц Труда и Первомайской.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

На площадке представлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные и для детей с ограниченными возможностями.

Проект по строительству гостиницы находится на сопровождении регионального Фонда инвестразвития.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Более 400 человек спасли за год при пожарах в Псковской области
10 января 2025

«Связь без минусов»: абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе
10 января 2025

Псковичей и псковичек приглашают на репродуктивную диспансеризацию
10 января 2025

Углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19
10 января 2025

Борис Елкин вошёл в пятёрку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО
10 января 2025

Во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания
10 января 2025

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»
10 января 2025

Теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...