Современная детская площадка появилась на Запсковье

13:43, 10 января 2025, ПАИ

Инвестор, реализующий проект по строительству гостиницы в Пскове, дополнительно обустроил инфраструктуру города в рамках заключенного инвестиционного соглашения с правительством Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В сотрудничестве с администрацией Пскова разработано техзадание, на основе которого инвестор построил современную детскую площадку на пересечении улиц Труда и Первомайской.

На площадке представлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные и для детей с ограниченными возможностями.

Проект по строительству гостиницы находится на сопровождении регионального Фонда инвестразвития.