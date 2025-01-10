На 14 % выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

15:49, 10 января 2025, ПАИ

197,2 миллиона пассажиров перевезли на Октябрьской железной дороге в 2024 году. Это на 14 % больше, чем за 2023 год. Из них 175,8 миллиона – пассажиры пригородного сообщения (+15,1 %), 21,4 миллиона – пассажиры дальнего следования (+5,4 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот в 2024 году составил почти 22,1 миллиарда пассажиро-километров, что на 7,1 % больше, чем в 2023 году. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 6,1 миллиарда пассажиро-километров (+8,5 %), в дальнем следовании – более 16 миллиардов пассажиро-километров (+6,5 %).