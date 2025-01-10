Более 140 псковичей вызывали скорую из-за отравления алкоголем в новогодние праздники
142 вызова по поводу алкогольных отравлений и состояния алкогольного опьянения поступило от псковичей в скорую помощь в новогодние праздники, с 29 декабря по 9 января, сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в беседе с корреспондентом ПАИ.
Вместе с этим с ожогами и обморожениями поступило 14 человек, и такое же число – с отравлениями различными веществами. Из-за острой сердечно-сосудистой патологии псковичи вызывали скорую помощь 181 раз.
В целом до приезда скорой помощи в новогодние праздники скончалось 102 человека.
Ранее сообщалось, что более шести тысяч раз псковичи обратились в скорую помощь в новогодние праздники.
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