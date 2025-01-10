Более 140 псковичей вызывали скорую из-за отравления алкоголем в новогодние праздники

19:06, 10 января 2025, ПАИ

142 вызова по поводу алкогольных отравлений и состояния алкогольного опьянения поступило от псковичей в скорую помощь в новогодние праздники, с 29 декабря по 9 января, сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вместе с этим с ожогами и обморожениями поступило 14 человек, и такое же число – с отравлениями различными веществами. Из-за острой сердечно-сосудистой патологии псковичи вызывали скорую помощь 181 раз.

В целом до приезда скорой помощи в новогодние праздники скончалось 102 человека.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч раз псковичи обратились в скорую помощь в новогодние праздники.