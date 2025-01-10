Иван Белугин: Конкурс проектов ТОС – это отличная возможность для активных и неравнодушных жителей региона проявить себя
Конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) – это отличная возможность для активных и неравнодушных жителей региона проявить себя и внести реальный вклад в развитие своих территорий, заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
«Программа предоставляет уникальный шанс не только воплотить в жизнь важные инициативы, но и получить существенную финансовую поддержку для их реализации – до 500 тысяч рублей из областного бюджета. Особенно радует, что организаторы максимально упростили процесс подачи заявок и готовы оказывать помощь в оформлении документов. Это делает участие доступным даже для тех, кто впервые планирует подать свой проект», – сказал глава Локнянского округа.
Он также отметил, что в 2024 году 18 ТОС Локнянского муниципального округа реализовали 21 проект на сумму более 7,5 миллиона рублей.
«Это яркое подтверждение того, что общими усилиями можно сделать родные места более комфортными, уютными и современными», – добавил Иван Белугин.
Напомним, приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных ТОС, стартует 24 января.
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Иван Белугин: Конкурс проектов ТОС – это отличная возможность для активных и неравнодушных жителей региона проявить себя