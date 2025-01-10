В новогодние праздники Псковскую область посетило более 16,5 тысячи туристов

19:33, 10 января 2025, ПАИ

Псковская область традиционно стала одним из популярных направлений путешествий в СЗФО, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе побывало более 16,5 тысячи гостей, что на 9 % больше, чем в прошлом году. Также было зафиксировано более 78 тысяч визитов экскурсантов, что на 60 % больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

В тройку самых посещаемых районов региона вошли Псков (10,6 тысячи туристов, рост на 35 %, и более 33 тысяч экскурсантов, рост на 60 %), Печорский муниципальный округ (2,6 тысячи туристов, рост на 37 %, и более 17 тысяч экскурсантов, рост на 102 %), Пушкиногорский район (более 1 тысячи туристов и 23,4 тысячи экскурсантов, рост на 21 %).

Увеличилось количество обращений в Туристический информационный центр Псковской области. В праздничные дни их стало на 20 % больше, чем в прошлом году.

«Гости приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери, Обнинска и Екатеринбурга. Они планировали провести в регионе от 3 до 7 дней. Это подтверждает, что Псковская область – это не только место для однодневного отдыха, но и регион, который стоит изучить и открыть для себя», – отметила Марина Егорова.