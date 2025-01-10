Ещё один подросток пропал в Острове

20:13, 10 января 2025, ПАИ

14-летний подросток пропал в Острове в Псковской области. С 10 января 2025 года его местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, русые волосы.

Был одет в чёрную куртку с зелёными вставками, серый свитер, чёрные джинсы, оранжевые ботинки.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка пропала в Острове в Псковской области.