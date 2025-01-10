Ещё один подросток пропал в Острове
14-летний подросток пропал в Острове в Псковской области. С 10 января 2025 года его местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, русые волосы.
Был одет в чёрную куртку с зелёными вставками, серый свитер, чёрные джинсы, оранжевые ботинки.
Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка пропала в Острове в Псковской области.
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