Михаил Васильев: Псковская область является лидером по мерам поддержки развития сектора ТОС
Псковская область является лидером по мерам поддержки развития сектора территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Консолидированная сумма 250 млн рублей позволит реализовать более чем 500 проектов в течение 2025 года, заявил председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.
«Это невероятная возможность для решения проблем и реализации идей на местном уровне в нашем регионе. Причём подготовка заявок на получение финансовой поддержки в конкурсе ТОС намного проще, чем на федеральных грантовых площадках, а реализация проектов проходит при полной поддержке местных органов власти, что позволяет упростить процесс реализации», – сказал Михаил Васильев.
От также отметил, что ежегодная поддержка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова инициатив проектов ТОС в таком объёме должна привести к качественному изменению на местах.
Напомним, приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных ТОС, стартует 24 января.
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