Михаил Васильев: Псковская область является лидером по мерам поддержки развития сектора ТОС

21:16, 10 января 2025, ПАИ

Псковская область является лидером по мерам поддержки развития сектора территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Консолидированная сумма 250 млн рублей позволит реализовать более чем 500 проектов в течение 2025 года, заявил председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Это невероятная возможность для решения проблем и реализации идей на местном уровне в нашем регионе. Причём подготовка заявок на получение финансовой поддержки в конкурсе ТОС намного проще, чем на федеральных грантовых площадках, а реализация проектов проходит при полной поддержке местных органов власти, что позволяет упростить процесс реализации», – сказал Михаил Васильев.

От также отметил, что ежегодная поддержка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова инициатив проектов ТОС в таком объёме должна привести к качественному изменению на местах.

Напомним, приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных ТОС, стартует 24 января.