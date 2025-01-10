Более полутора тысяч человек обратились за медпомощью к врачам псковской поликлиники в праздники
За период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Псковской городской поликлинике было принято 468 вызовов врачей на дом, а на приём обратилось 1 540 человек. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Наибольшее количество обращений было отмечено 3–5 января. В эти дни фиксировалось от 27 до 62 вызовов на дом, а на приём к врачам обращалось от 60 до 110 человек.
Приём по графику вели терапевты и врачи-специалисты. Медики поликлиники работали в ежедневном режиме, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи и в праздничные дни.
Ранее сообщалось, что более шести тысяч раз обратились псковичи в скорую помощь в новогодние праздники.
Более полутора тысяч человек обратились за медпомощью к врачам псковской поликлиники в праздники
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