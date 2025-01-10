Пропавшую в Острове 14-летнюю девочку нашли живой

20:58, 10 января 2025, ПАИ

Пропавшую в Острове 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщается в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик пропал в Острове сегодня, 10 января.