Работы по восстановлению уличного освещения проведут в Дновском муниципальном округе

22:50, 10 января 2025, ПАИ

Работы по восстановлению уличного освещения проведут в Дновском муниципальном округе. Сегодня, 10 января, был заключён муниципальный контракт на проведение соответствующих работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

«Много обращений в мой адрес на этой неделе касалось уличного освещения. Заявок много. Уже завтра подрядчик приступит к выполнению работ. Восстановление уличного освещения будет проведено не только в городе, но и в сельских населённых пунктах», – отметил глава округа.

Ранее сообщалось, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина выделено порядка 3,4 миллиарда рублей на программу модернизации энергосети в Псковской области.