Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

23:05, 10 января 2025, ПАИ

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«В помещении бывшей иконописной мастерской разобраны поздние перегородки, удалена штукатурка, рабочие восстанавливают кладку оконных проёмов. Для соблюдения температурного режима установлены тепляки. В псковских мастерских изготавливаются кованые решётки на окна по аналогам существующих старинных. Они восполнят утраченные во время различных перестроек церкви в прошлые столетия», – отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Мирожском монастыре в Пскове освятили и установили кресты на Стефановской церкви.