Отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года» стартовал в Псковской области

10:40, 11 января 2025, ПАИ

Отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года – 2025» стартовал в Псковской области. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

Конкурс проводится среди педагогических работников системы среднего профессионального образования. Отборочный этап продлится до 1 марта, а финальные испытания пройдут в конце сентября. Имя победителя будет объявлено 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Напомним, что в этом году конкурсу «Мастер года» исполняется пять лет. Делегация Псковской области принимала участие в финале педагогического конкурса в октябре прошлого года.