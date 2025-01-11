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Общество

Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово к Дню Победы

Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово Псковского района к Дню Победы. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«В этом году мы взяли себе обязательства установить Вечный огонь в Ершово. Уже пройдены проектно-изыскательские работы и сейчас ждём благоприятных погодных условий. С марта совместно с администрацией будем приводить комплекс в надлежащее состояние», – отметил Антон Дымов.

Торжественное открытие Вечного огня будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области.

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