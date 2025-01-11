Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово к Дню Победы
Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово Псковского района к Дню Победы. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
«В этом году мы взяли себе обязательства установить Вечный огонь в Ершово. Уже пройдены проектно-изыскательские работы и сейчас ждём благоприятных погодных условий. С марта совместно с администрацией будем приводить комплекс в надлежащее состояние», – отметил Антон Дымов.
Торжественное открытие Вечного огня будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области.
Более трёх тысяч домовладений входят в план-график по догазификации в Псковской области на 2025 год
Наталья Горбачёва – о конкурсе ТОС: Это гражданская ответственность за свою малую родину