Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово к Дню Победы

13:00, 11 января 2025, ПАИ

Вечный огонь зажгут на мемориале в деревне Ершово Псковского района к Дню Победы. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«В этом году мы взяли себе обязательства установить Вечный огонь в Ершово. Уже пройдены проектно-изыскательские работы и сейчас ждём благоприятных погодных условий. С марта совместно с администрацией будем приводить комплекс в надлежащее состояние», – отметил Антон Дымов.

Торжественное открытие Вечного огня будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области.