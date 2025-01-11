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Общество

Великолукские полицейские напомнили школьникам правила поведения на улице

Сотрудники Госавтоинспекции провели занятие «Я – примерный пешеход!» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 12. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Школьники вместе со стражами правопорядка разбирали проблемные ситуации на дорогах, обсуждали различные ситуации, связанные с выполнением основных правил поведения учащихся на улице, а также говорили о соблюдении безопасности на маршруте «дом – школа – дом».

Школьникам разъяснили требования правил дорожного движения, касающиеся пешеходов. Особое внимание полицейские обратили на порядок перехода проезжей части, ношение световозвращающих элементов. Речь шла также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за те или иные нарушения ПДД. Были, в частности, проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, произошедшего в декабре 2024 года с одним из учеников данной школы. По окончании занятия юные великолучане задали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции, на которые получили исчерпывающие ответы.

Отметим, что для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» личный состав отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки по окончании зимних школьных каникул проводит соответствующие беседы и занятия с детьми.

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