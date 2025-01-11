Депутат Госдумы предложила делить пенсионные баллы при разводе супругов

19:19, 11 января 2025, ПАИ

В Госдуме РФ на разработке находится проект, согласно которому при разводе людей с общими детьми можно будет разделить пенсионные баллы, полученные в период, когда один из родителей находился в отпуске по уходу за ребёнком, а второй работал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Согласно текущему законодательству РФ, во время декретного отпуска работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент. «Воспитание ребёнка – серьёзная работа, а потому разделение пенсионных баллов при разводе будет справедливым», – подчеркнула Татьяна Буцкая.

Напомним, что в этом году изменился расчёт пенсионных баллов. Чтобы получить один пенсионный балл, человек должен зарабатывать не менее 22 991 рубля в месяц.