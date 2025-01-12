Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе за сутки

Рекордное количество осадков выпало в Дновском муниципальном округе за минувшие сутки. Об этом сообщил глава округа Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Рекордное количество осадков выпало в Дновском муниципальном округе за минувшие сутки. Фото: телеграм-канал Михаила Шауркина

Высота снежного покрова достигает 10 сантиметров. По словам Михаила Шауркина, с 20:00 вчерашнего вечера до 2 ночи сегодняшнего дня в округе работало десять единиц снегоуборочной техники. А в 8:00 они приступили к расчистке сельских населенных пунктов и подъездов к ним, пояснил он.

«На данный момент основной объем снега расчищен, но работа продолжается», – подчеркнул Михаил Шауркин.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега на провода без электричества сейчас находятся жители 34 населенных пунктах округа. На участках работают три восстановительные бригады.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 января 2025

Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе за сутки
12 января 2025

Преодолеть сонливость и медлительность: какие овощи и фрукты стоит есть в январе
12 января 2025

Мастер-класс для детей участников СВО провели в Пскове
12 января 2025

Более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год
12 января 2025

До –10 градусов ожидается в Псковской области 13 января
12 января 2025

Последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области
12 января 2025

Почти 1400 человек в Стругокрасненском округе остаются без света из-за непогоды
12 января 2025

Последствия снегопада устраняют коммунальные службы в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...