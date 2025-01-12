Рекордное количество осадков выпало в Дновском округе за сутки

12:49, 12 января 2025, ПАИ

Рекордное количество осадков выпало в Дновском муниципальном округе за минувшие сутки. Об этом сообщил глава округа Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Высота снежного покрова достигает 10 сантиметров. По словам Михаила Шауркина, с 20:00 вчерашнего вечера до 2 ночи сегодняшнего дня в округе работало десять единиц снегоуборочной техники. А в 8:00 они приступили к расчистке сельских населенных пунктов и подъездов к ним, пояснил он.

«На данный момент основной объем снега расчищен, но работа продолжается», – подчеркнул Михаил Шауркин.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега на провода без электричества сейчас находятся жители 34 населенных пунктах округа. На участках работают три восстановительные бригады.

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