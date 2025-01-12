Почти сто бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение в Псковской области

13:14, 12 января 2025, ПАИ

О ситуации с массовыми отключениями электроэнергии в Псковской области в связи с циклоном «Чарли» рассказал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

С 4 утра энергетики ввели особый режим работы, обратил внимание глава региона. Без электроснабжения остались более 19 тысяч человек.

«К устранению последствий непогоды подключены все службы, включая МЧС, аварийные бригады, дорожников. На постоянной связи главы муниципалитетов», – отметил Михаил Ведерников.

К концу дня планируется восстановить основные оборванные линии и сократить число человек, остающихся без электроснабжения, до пяти тысяч.

Работы ведут 99 бригад численностью 341 человек, рассказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).