Куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку

13:58, 12 января 2025, ПАИ

Пункты сбора ёлок для акции «Ёлки-палки» опубликовала «Экобаза 60». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

С 13 по 31 января деревья круглосуточно можно будет принести на следующие адреса:

– парковка возле магазина «Лента» (Рижский проспект, 96Б)

– парковка возле магазина «Лента» (улица Труда, 54)

– парковка возле торгового центра «Империал» (улица Коммунальная, 41)

– парковка возле торгового центра «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, 5А).

18 и 25 января с 10:00 до 16:00 же ёлки можно будет сдать на саму «Экобазу» (улица Максима Горького, дом 1, корпус 52, заезд от «Электрона» по улице Киселёва).

Псковичей призвали оставлять деревья, очищенные от мишуры, дождика, без пакетов, веревок, сеток и других материалов.