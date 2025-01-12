Станок по нарезке лент для плетения маскировочных сетей собрал житель Идрицы

14:45, 12 января 2025, ПАИ

Станок для нарезки лент спанбонда для активистов, помогающим участникам СВО, собрал житель Идрицы Владимир Спиридонов. Об этом сообщает газета «Призыв».

«Ленты нарезаются тоненько и, по задумке мастера, они наматываются на валик, разделенный гвоздями, для удобства дальнейшего снятия лент и нарезки», – отметила волонтёр, руководитель группы «Идрица. Узелки Победы» Татьяна Колцун.

Добавим, что из спанбонда делают маскировочные сети.

Отметим, что Владимир Спиридонов – председатель совета ветеранов посёлка Идрица, краевед, журналист, обладатель статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».