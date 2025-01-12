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Александр Котов: Прокуратура стоит на страже закона и справедливости

Сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Соблюдение законодательства – важнейшее условие для общественного благополучия, эффективного функционирования государственных институтов, развития экономики и социальной сферы. Именно на прокуратуру возложена задача контроля за исполнением действующих правовых норм: надзорное ведомство строит на страже закона и справедливости», – отметил Александр Котов.

Прокуроры участвуют в судебном рассмотрении дел, занимаются правотворческой деятельностью, принимают участие в заседаниях органов государственной власти и местного самоуправления, рассматривают обращения граждан, оказывают юридическую помощь самым незащищённым группам граждан – детям, инвалидам, пенсионерам, подчеркнул он.

«Общественная важность задач, стоящих перед прокурорскими работниками, определяет исключительную степень профессиональной ответственности: компетентность, принципиальность, порядочность, добросовестный подход к делу являются неизменными качествами сотрудников органов прокуратуры», – обратил внимание спикер Собрания.

Он также пожелал прокурорам дальнейшей результативной работы во имя укрепления суверенитета России и соблюдения прав и свобод граждан.

Ранее сотрудников прокуратуры поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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