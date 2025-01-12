Россияне рассказали, кого бы из киноперсонажей хотели бы видеть своими руководителями

17:33, 12 января 2025, ПАИ

Стало известно, каких персонажей россияне хотели бы видеть своими руководителями. Об пишет РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Самым популярным стал Железный человек. За него отдали свои голоса 6%. Вторую позицию же занял Бэтмен, Шерлок Холмс или Глеб Жеглов, набравшие по 5%. Третье место между собой поделили Людмила Калугина («Служебный роман»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), а также Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Терминатор и Грегори Хаус. Каждый из них смог набрать по 4%.

Среди других персонажей из российских, а также советских фильмов есть Андрей Быков из «Интернов», Роман Шилов из «Ментовских войн», Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», Сергей Глухарев из «Глухаря» и Саша Белый из «Бригады».

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