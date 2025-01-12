В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения

19:33, 12 января 2025, ПАИ

В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Решением Штаба электросетевого комплекса ПАО Россети к нам дополнительно направлено десять бригад из других субъектов. Восемь из них прибудут уже к ночи», – уточнил Михаил Ведерников.

Он отметил, что на данный момент подключили почти пять тысяч человек от общего числа. Работа продолжается.

«Наибольшее количество отключений приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление ведётся силами 70 бригад численностью 257 человек», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также заметил, что отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).