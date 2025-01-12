В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения
В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Решением Штаба электросетевого комплекса ПАО Россети к нам дополнительно направлено десять бригад из других субъектов. Восемь из них прибудут уже к ночи», – уточнил Михаил Ведерников.
Он отметил, что на данный момент подключили почти пять тысяч человек от общего числа. Работа продолжается.
«Наибольшее количество отключений приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление ведётся силами 70 бригад численностью 257 человек», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор также заметил, что отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет.
Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).
В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения