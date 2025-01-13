Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 1300 деревьев сняли с ЛЭП в Псковской области

1 275 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области энергетики после циклона «Чарли». Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Продолжаем восстанавливать сеть. Работаем круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 января 2025

Псков встал в пробках
13 января 2025

Ненастная погода ждёт жителей Северо-Запада России
13 января 2025

Почти 1300 деревьев сняли с ЛЭП в Псковской области
13 января 2025

Каждый четвёртый россиянин хочет брать с собой домашнее животное на работу
12 января 2025

О налипании мокрого снега предупреждают псковичей
12 января 2025

Кинолог рассказал, как собаки определяют, стоит ли взаимодействовать с человеком
12 января 2025

В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения
12 января 2025

Псковичам напоминают о риске схода снега и льда с крыш зданий

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...