Почти 1300 деревьев сняли с ЛЭП в Псковской области

08:22, 13 января 2025, ПАИ

1 275 деревьев убрали с ЛЭП в Псковской области энергетики после циклона «Чарли». Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

«Продолжаем восстанавливать сеть. Работаем круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).