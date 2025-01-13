Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

09:44, 13 января 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за выходные, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

11 января возгорание произошло в квартире на первом этаже в двухэтажном жилом доме на улице 7 Ноября в Себеже. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в комнате.

12 января возгорание произошло в здании на улице Воровского в Новосокольниках. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросчётчике.

Также в этот день хозяйственная постройка горела на улице Профсоюзной в Печорах. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы печного оборудования.