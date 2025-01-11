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Экономика

Какую зарплату получают журналисты, рассказали псковичам

Предлагаемая заработная плата журналистам в Псковской области варьируется от 30 тысяч рублей до 57,5 тысячи рублей, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Изображение: hh.ru

По СЗФО зарплаты и спрос на специалистов сильно отличаются и зависят от региона. Например, в Санкт-Петербурге потребность в журналистах сократилась на 10 % за год, а зарплатные предложения выросли до диапазона 51,7–91,9 тысячи рублей. В Псковской области наоборот: спрос вырос на 57 %, а зарплата практически так и не увеличилась.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году в России было открыто около четырёх тысяч вакансий для корреспондентов и журналистов со средней предлагаемой зарплатой 40,2–80,4 тысячи рублей. Чаще всего профессионалы требуются в Москве – на столицу приходится 30 % таких вакансий, в Санкт-Петербурге с долей предложений на рынке 6,1 %, а также в Краснодарском крае, на рынке которого 3,7 % запросов по поиску журналистов.

61 % рабочих мест для сотрудников СМИ рассчитаны на людей с опытом работы от года до трёх лет, 19 % – на людей с опытом от трёх до шести лет, а ещё стольким же профильный опыт работы не понадобится. В последнем случае работодатели рассчитывают, что у претендента на должность будет высшее образование и навыки поиска, обработки и анализа информации. Однако важнейшее требование – это грамотная устная и письменная речь.

Напомним, что сегодня, 13 января, отмечается День российской печати.

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