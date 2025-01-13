Псковичам рассказали, где можно найти информацию о социальной сфере региона
Псковичам рассказали, в каких пабликах можно найти информацию о социальной сфере региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там отметили, что комитет по социальной защите области и подведомственные ему учреждения активно развивают свои информационные ресурсы для удобства местных жителей. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.
«Госпаблики комитета по социальной защите Псковской области ‒ это оперативный источник актуальной информации о мерах поддержки, инициативах и изменениях в сфере социальной защиты региона. Они позволяют гражданам узнавать о новшествах, участвовать в опросах и делиться своими предложениями для улучшения системы социальной поддержки», – отметили в пресс-службе правительства.
Ещё одним направлением работы комитета является реализация национальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения. В частности, с начала этого года в регионе приступили к реализации проекта «Семья», который проходит в рамках нацпроекта «Демография».
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