Псковские танцоры станут участниками «Славянского базара» в Витебске

18:51, 13 января 2025, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» из Пскова примет участие в XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар», который пройдёт в Витебске в июле 2025 года. Об этом рассказала руководитель коллектива Ирина Казимир в беседе с корреспондентом ПАИ.

Напомним, что коллектив завоевал Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске». Главный приз – участие в самом фестивале «Славянский базар».

«Мы выиграли Гран-при и получили путёвку как участники этого грандиозного события. Мы не ожидали, что так получится, поскольку конкуренция большая – более 1 000 участников. Если честно, поехали первый раз и просто посмотреть», – подчеркнула Ирина Казимир.