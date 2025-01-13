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Культура

Псковские танцоры станут участниками «Славянского базара» в Витебске

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» из Пскова примет участие в XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар», который пройдёт в Витебске в июле 2025 года. Об этом рассказала руководитель коллектива Ирина Казимир в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: «Театр танца «Русские узоры» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что коллектив завоевал Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса «Арт-парад в Витебске». Главный приз – участие в самом фестивале «Славянский базар».

«Мы выиграли Гран-при и получили путёвку как участники этого грандиозного события. Мы не ожидали, что так получится, поскольку конкуренция большая – более 1 000 участников. Если честно, поехали первый раз и просто посмотреть», – подчеркнула Ирина Казимир.

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