Парикмахер попытался ввезти в Россию 50 кг человеческих волос

11:19, 14 января 2025, ПАИ

27-летний парикмахер попытался ввезти в Россию из ОАЭ 50 кг человеческих волос, которые стоят 7 млн рублей, пишет Газета.ru.

Мужчина пояснил, что он парикмахер-стилист и что волосы стоят не больше 300 тысяч рублей, но эксперты оценили их в 7 млн рублей, поэтому парикмахеру придётся заплатить штраф в размере 3,3 млн рублей за недекларирование товара.

Ранее сообщалось, что мужчина, доставивший в Псковскую область взрывчатку в иконах, получил 5,5 года колонии.