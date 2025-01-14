Парикмахер попытался ввезти в Россию 50 кг человеческих волос
27-летний парикмахер попытался ввезти в Россию из ОАЭ 50 кг человеческих волос, которые стоят 7 млн рублей, пишет Газета.ru.
Мужчина пояснил, что он парикмахер-стилист и что волосы стоят не больше 300 тысяч рублей, но эксперты оценили их в 7 млн рублей, поэтому парикмахеру придётся заплатить штраф в размере 3,3 млн рублей за недекларирование товара.
Ранее сообщалось, что мужчина, доставивший в Псковскую область взрывчатку в иконах, получил 5,5 года колонии.
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