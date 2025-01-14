Фонд социальной справедливости предложили создать в России

12:29, 14 января 2025, ПАИ

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому в стране будет создан Фонд социальной справедливости, часть доходов от которого будет перераспределяться в пользу россиян. Инициатором законопроекта стала депутат от КПРФ и член комитета по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.

Фонд может начать действовать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в его капитал составит 15 % от Фонда национального благосостояния, а часть доходов от продажи энергетических ресурсов за границу будут выплачивать россиянам, трудовой стаж которых не менее 15 лет, каждые три месяца.

На данный момент ФНБ уже обеспечивает решение целей, заявленных в законопроекте, отметили в кабмине. В Правительстве РФ уточнили, что предложенный механизм может привести к быстрому исчерпанию средств, что существенно снизит возможности федерального бюджета по экстренному реагированию на негативные внешние и внутренние факторы.

Ранее в Госдуме РФ предложили делить пенсионные баллы при разводе супругов.