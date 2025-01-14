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Энергетики в Псковской области круглосуточно восстанавливают пострадавшие из-за непогоды ЛЭП

Энергетики в Псковской области круглосуточно восстанавливают пострадавшие из-за непогоды ЛЭП. Уже удалось ввести в строй около трех тысяч км линий, включены 146 линий электропередачи и 2916 трансформаторных подстанций, сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

В псковском филиале компании сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене находится 121 бригада, задействовано 146 единиц техники.

Сегодня в Псковской области снова ожидается ухудшение погоды. Пройдут дождь и мокрый снег, будет гололед.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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