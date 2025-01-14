Псковских инвесторов приглашают на онлайн-встречу по туризму
Ассоциация ретритных центров проведёт онлайн-встречу для инвесторов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Спикером выступит генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Она расскажет о том, как государственные фонды могут посодействовать развитию новых проектов в загородном туризме.
Встреча состоится 15 января в 12:00, а подключиться к ней можно по ссылке.
Напомним, что до 21 февраля псковичи могут подать заявку на премию Правительства РФ в области туризма. Премии присуждают людям за достижения в туризме по восьми направлениям, также выдвигаемые проекты должны быть реализованы на практике.
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