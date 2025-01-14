Псковских инвесторов приглашают на онлайн-встречу по туризму

16:38, 14 января 2025, ПАИ

Ассоциация ретритных центров проведёт онлайн-встречу для инвесторов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Спикером выступит генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Она расскажет о том, как государственные фонды могут посодействовать развитию новых проектов в загородном туризме.

Встреча состоится 15 января в 12:00, а подключиться к ней можно по ссылке.

Напомним, что до 21 февраля псковичи могут подать заявку на премию Правительства РФ в области туризма. Премии присуждают людям за достижения в туризме по восьми направлениям, также выдвигаемые проекты должны быть реализованы на практике.