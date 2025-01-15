Госдума в марте рассмотрит запрет на продажу вейпов в России

10:31, 15 января 2025, ПАИ

Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для вейпов внесут в план работы Госдумы на март, пишет ТАСС со ссылкой на проект решения комитета по охране здоровья.

В конце декабря в Думу был внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов. Он запрещает оптовую и розничную торговлю никотином, в том числе полученным путем синтеза, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документ в профильный комитет по охране здоровья. Там, в свою очередь, предложили внести проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы на март.