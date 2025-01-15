Акция «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей начнётся в Пскове 18 января

16:17, 15 января 2025, ПАИ

Акция «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей начнётся в Пскове 18 января и продлится до 24 января, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Во время акции участники СВО и члены их семей (супруги, дети) могут участвовать во всех сборных экскурсиях и программах Псковского музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов.

С расписанием всех экскурсий и программ можно ознакомиться здесь.

Такая же акция в те же даты пройдёт и в Изборском музее.