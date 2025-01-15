Тепло, с улыбкой и с ноткой ностальгии: как отметили День печати в районах Псковской области

20:40, 15 января 2025, ПАИ

День российской печати отметили в Псковской области по-особенному тепло. В каждом муниципалитете региона звучали слова благодарности сотрудникам СМИ – тем, кто бережно и с любовью собирает страницы истории области.

Многих сотрудников районных изданий лично поздравляли главы муниципалитетов и представители общественности. Особенным этот праздник стал для газеты «Плюсский край». На протяжении уже 90 лет она выпускает номера и информирует местных жителей о самых значимых событиях. В этот день сотрудники газеты получили благодарности от администрации округа. И конечно, наступление нового рабочего года не было отложено: планы на 2025 год были обсуждены вместе с верным другом газеты Виктором Фёдоровым.

Тёплые слова признательности в этот день услышала и редакция газеты «Печорская правда»: её поздравил председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко, который пожелал коллективу развития, а также справедливого пера.

Благодарности в этот день получили и сотрудники газеты «Струги», которая в этом году отмечает 94-летие. Но ещё к тому же в этот день редакция заполнилась большим количеством молодых людей: на экскурсию сюда пришли члены местного отделения «Движения первых» и волонтёры отряда «Заря». Юноши и девушки успели узнать, с чего начинается работа журналиста, а также как верстается газета.

Запомнился праздник и молодым людям из Пыталово. Здесь главный редактор газеты «Наша жизнь» рассказала школьникам о том, как формировалось печатное издание в муниципалитете и как оно работает сейчас. Молодые люди смогли увидеть газеты разных времён в архивных подшивках, которые хранятся на протяжении долгих лет. Этот год для районной газеты также особенный: исполняется 80 лет с начала её выпуска.

С особыми словами признательности обратились и к сотрудникам газеты «Дновец». Их поздравила заместитель главы администрации Дновского муниципального округа Марина Карпова, которая раньше и сама работала в редакции.

Особенным этот день был и для сотрудников газеты «Красный маяк» из Опочки. В редакцию пришёл глава Опочецкого района Юрий Ильин, который выразил всем благодарность. Кроме того, с подарками пришли и активные читатели. «Не счесть душевных и тёплых поздравлений в адрес редакции, прозвучавших сегодня в личных сообщениях и по телефону», – отметили в газете.

Кроме того, со школьниками Покровской школы в этот день встретилась и главный редактор газеты Красногородского района «Заря» Светлана Павлова. Когда появилась первая в муниципалитете газета? Как она развивалась? Кто её делает? Как она попадает к читателю? Где нужно учиться, чтобы стать журналистом? На эти и другие вопросы в тёплой и дружественной обстановке смогли получить ответы юные жители района. Также редакцию поздравила глава района Валентина Понизовская.

Отметили этот праздник и в Новосокольниках. В редакции районной газеты «Новосокольнический край» побывали активисты «Движения аервых». «Приятно, что среди гостей были ребята, которым уже сейчас интересна эта сфера деятельности, и они готовы сотрудничать с редакцией, развивая свои навыки и компетенции», – рассказали в газете.

Кроме того, узнали новосокольнические ученики и о старой журналистике. В школе их ознакомили с газетами и детскими журналами, которые были популярны раньше и в настоящее время. Особенно им запомнился, конечно, «Мурзилка».

Погрузились в мир журналистики и школьники из Бежаницкого района. На мероприятие к ученикам пригласил редакцию «Сельской нови». Учащиеся узнали историю возникновения газет, познакомились с работой редакции, со структурой печатной газеты, с отраслевыми профессиями и с электронной версией газеты.

Тёплые слова признательности в этот день звучали и в адрес ветеранов журналистики. Например, сотрудники газеты «Новоржев» с таким значимым днём поздравили поэта-прозаика, редактора-составителя сборника литературных произведений «Костёр у Сороти» Василия Колосова, который на протяжении нескольких лет работал в редакции корреспондентом. Также поблагодарили они и Валентину Гринченкову, которая посвятила газете 35 лет. В этом году у газеты «Новоржев» тоже весомая дата – 107 лет с начала момента выпуска.

Поздравили ветеранов и в Островском районе. В гости к редакции зашли Александр Фёдоров и Татьяна Герасимова – оба проработали там больше 35 лет. Не осталась в стороне и редакция газеты Куньинского района «Пламя». Глава района Олег Лебедев посетил издание, где в неформальной обстановке обсуждались вопросы развития.

Особые слова благодарности прозвучали и в адрес сотрудников «Льновода» из Палкино. Их поблагодарили за особый энтузиазм, душевные и яркие страницы газет, а также за трогающие душу истории.

Благодарности поступали журналистам со всей области. Редакция газеты Усвятского района «Новая жизнь» не стала исключением. Сотрудников поздравил бывший коллега Николай Рыбченко. Он подчеркнул, что праздник объединяет людей с журналистами, типографскими работниками и распространителями печатных изданий.

В свою очередь, газета «Гдовская заря» ко Дню российской печати создала серию публикаций с видеосюжетами о районной газете и людях, которые собирали для земляков летопись событий на печатных страницах. «Мы всегда о людях писали очень-очень много – такие материалы всегда хорошо воспринимались нашими дорогими читателями», – поделилась воспоминаниями о работе в редакции корреспондент, заведующая отделом писем Татьяна Фёдоровна Ерохина.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ































































Кстати, особенно приятно и тепло прошла встреча ветеранов «Псковской правды» в медиацентре ПАИ. Такая встреча сотрудников «Псковской правды», работавших в редакции издания в разные годы, с 1970-х до 2010-х, прошла впервые за много лет.