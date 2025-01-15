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Культура

Загадочный коврик Софьи Ковалевской: почему он волнует современных математиков

Чем простой шерстяной коврик может заинтересовать математика, рассказали корреспонденту телеканала «Первый Псковский» в музее Софьи Ковалевской в Великолукском районе, где 15 января отмечают 175-летие известной русской женщины-математика.

Скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Всего в музее более собрано более 300 экспонатов: это и личные вещи Софьи Ковалевской, и различные предметы ХIХ века. Среди экспонатов музея – шерстяной коврик, вышитый вручную Софьей Ковалевской. По мнению хранителя музейных предметов Нины Янченковой, это один из самых ценных предметов в коллекции музея-усадьбы, ведь он характеризует первую в мире женщину-математика не только как учёного, но и как в первую очередь представительницу женского пола и хранительницу домашнего очага.

«Самое интересное, что когда бывают математики, они вот этот узор рассматривают и даже находят там некое золотое сечение. Да, в какой-то степени это так. Софья Васильевна была настолько истинным математиком, что математика иногда проникала и в какие-то бытовые моменты», – отметила Нина Янченкова.

Располагается постоянная выставка в небольшом флигеле. Основной дом усадьбы, построенный отцом Софьи Василием Корвин-Круковским в неоготическом стиле, используется для разного рода мероприятий. Здесь проводят не только экскурсии, но и культурно-просветительские мероприятия, мастер-классы, интерактивные программы. У посетителей остаются популярными и массовые мероприятия-праздники, такие как День семьи, любви и верности и День сока в усадьбе Корвин-Круковских. И конечно, участие во всероссийских музейных акциях «Ночь искусств» и «Ночь музеев».

Только за прошлый год в музее побывало почти десять тысяч посетителей, отметила заведующая музеем-усадьбой С. В. Ковалевской, филиалом Псковского музея-заповедника, Светлана Белюкова.

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