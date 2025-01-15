До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды

22:27, 15 января 2025, ПАИ

К вечеру 15 января число оставшихся без света потребителей в населённых пунктах Псковской области снизилось до 1,3 тысячи человек. Почти половина из них проживает в Плюсском и Стругокрасненском муниципалитетах, сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.

«В течение дня энергетиками была проведена огромная работа. Дополнительно им в помощь мы задействовали и направили собственные региональные ресурсы. Работы продолжаются круглосуточно до полного восстановления энергосети. Спасибо всем, кто принимает в них участие, несмотря на все сложности!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное совещание, темой которого стала работа по восстановлению подачи электроэнергии.