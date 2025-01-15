Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды

К вечеру 15 января число оставшихся без света потребителей в населённых пунктах Псковской области снизилось до 1,3 тысячи человек. Почти половина из них проживает в Плюсском и Стругокрасненском муниципалитетах, сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.

Скриншот видео в телеграм-канале «Россети Северо-Запад»

«В течение дня энергетиками была проведена огромная работа. Дополнительно им в помощь мы задействовали и направили собственные региональные ресурсы. Работы продолжаются круглосуточно до полного восстановления энергосети. Спасибо всем, кто принимает в них участие, несмотря на все сложности!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное совещание, темой которого стала работа по восстановлению подачи электроэнергии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

Илианна Петрова: Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы, работая сразу по нескольким направлениям
15 января 2025

До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды
15 января 2025

Ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получат выплаты по 20 тысяч рублей
15 января 2025

Более шести тысяч деревьев убрали с ЛЭП после сильных снегопадов в Псковской области
15 января 2025

Члены семей участников СВО поделились своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» в Пскове
15 января 2025

Более 13 млн человек посетили культурные мероприятия Псковской области в 2024 году
15 января 2025

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке к работам со сводами и стенами внутри здания
15 января 2025

Вехи памяти: «Поезд Победы» стал одной из самых посещаемых экспозиций в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...