До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды
К вечеру 15 января число оставшихся без света потребителей в населённых пунктах Псковской области снизилось до 1,3 тысячи человек. Почти половина из них проживает в Плюсском и Стругокрасненском муниципалитетах, сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.
«В течение дня энергетиками была проведена огромная работа. Дополнительно им в помощь мы задействовали и направили собственные региональные ресурсы. Работы продолжаются круглосуточно до полного восстановления энергосети. Спасибо всем, кто принимает в них участие, несмотря на все сложности!» – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное совещание, темой которого стала работа по восстановлению подачи электроэнергии.
Илианна Петрова: Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы, работая сразу по нескольким направлениям
До 1,3 тысячи человек снизилось число отключённых от электроснабжения потребителей в Псковской области из-за непогоды
Ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области получат выплаты по 20 тысяч рублей
Члены семей участников СВО поделились своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» в Пскове
В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке к работам со сводами и стенами внутри здания